AA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, tüm önlemlere rağmen test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Kendisini karantinaya alacağını belirten Zelenskiy, "Çoğu kimse Kovid-19'u atlatıyor. Ben de atlatacağım. Her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.