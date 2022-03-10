Alman Bild gazetesi: Umudun Silahı "Bayraktar!"

AA

Alman Bild gazetesi, "Ukrayna savunması, Türk teknolojisine güveniyor. Umudun Silahı Bayraktar" başlığı kullanılan haberde, TB2'lerin üç kıtada Rus askeri teçhizatını yok ettiği vurgulandı.

"RUSLARIN BİRÇOK SİLAHINI ORTADAN KALDIRDI"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Bayraktar'ın Suriye, Ermenistan ve Libya'da, Rus yapımı Pantsir S-1 uçaksavar sistemini imha edebildiği aktarılan haberde, Ukrayna'da birçok Rus askeri teçhizatını ortadan kaldırdığına işaret edildi.

"TB2, UKRAYNALILAR İÇİN UMUT OLDU"

TB2'nin savaşın seyri üzerindeki etkisinin henüz tam belirli olmadığına işaret edilen haberde, "Ancak Bayraktar, Ukraynalılara umut veriyor. Ukraynalılar, Rus işgalcilerle alay ederek Bayraktar hakkında şarkılar bile söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

24 SAAT HAREKAT SAHASINDA KALABİLİYOR

Teknik detaylara da yer verilen haberde, 2015'ten bu yana kullanılan Bayraktar'ın 24 saate kadar harekat sahası üzerinde kalabildiği ve buradan hassas güdümlü mühimmat (2,5 kg ile 37,5 kg arası) ateşleyebildiği, 7 kilometreden uzun uçuş yüksekliği sayesinde uçaksavar sistemlerinden kurtulabildiği kaydedildi.