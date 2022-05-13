Ukrayna'da ilk savaş suçu davası

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının 24 Şubat'ta başlamasından bu yana bir Rus askerine yönelik ilk savaş suçu davası cuma günü Kiev'de başladı.

21 yaşındaki bir tank birliğinin yakalanan üyesi, savaşın ilk haftasında bir sivili vurarak öldürmekle suçlanıyor.

Çok sayıda gazeteci davayı takip ederken, şüphelinin Kiev'de mahkeme salonunda küçük bir cam alanın içerisinde olduğu görüldü.

Vadim Shyshimarin, kuzeydoğudaki Chupakhivka köyünde 62 yaşındaki adamı kafasından vurmakla suçlanıyor.

21 yaşında Shyshimarin, Ukrayna ceza yasasının savaş suçu kapsamında müebbet hapisle karşı karşıya.