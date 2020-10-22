Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda, Buket Yıldız'ın üniversite eğitimi almak amacıyla Ukrayna'ya yerleştiği, 2018'de ayrılmalarına rağmen Çökmez'in, Yıldız ile tekrar birlikte olmak için irtibat kurmaya çalıştığı ve görüşmek amacıyla Ukrayna'ya gittiği kaydedildi.
AA'nın haberine göre, sanığın bu girişiminden sonuç alamaması üzerine Yıldız'ın arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi ile yaşadığı eve gittiği aktarılan kararda, Çökmez ile Yıldız arasında tartışma yaşandığı ifade edildi.
Çökmez'in, tartışma sırasında Buket Yıldız'a kendisiyle birlikte olmayı mı yoksa ölmeyi mi tercih edeceğini sorduğu, Yıldız'ın ise birlikte olmaktansa ölmeyi tercih edeceğini söylemesi üzerine evdeki bıçakla Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin boğazını keserek öldürdüğü belirtildi.
Katliamı gerçekleştiren Hüsnü Can Çökmez
Gerekçeli kararda, sanığın eylemini gerçekleştirdikten sonra Buket Yıldız'a ait cep telefonu ve bilgisayarları alarak olay yerinden Türkiye'ye döndüğü ve burada yakalandığı aktarıldı.
"CANAVARCA HİSLE VEYA EZİYET ÇEKTİREREK ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ
Kararda, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan sanık Çökmez'in, Ukrayna'ya giderken Buket Yıldız'ı öldürmeye karar verdiği ve kasten öldürme suçunu bir planın çerçevesinde tasarlayarak işlediği için ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldığı bilgisi verildi.
Sanığın, Zeynep Hüsnübeyi'ni de suçu gizlemek için öldürdüğü ifade edilen kararda, bu nedenle sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan değil, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasına karar verildiği vurgulandı.
Gerekçeli kararda, sanık hakkında "bina veya eklentileri içinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık" ve "cebir kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 10 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.
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