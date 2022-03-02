Uçuş takibiyle tanınan genç Putin'i takibe başladı!

Tesla ve Space X kurucusu dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın uçağını takip etmesiyle tanınan genç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus oligarklarının uçuş yollarını izlemeye başladı.
Florida'daki 19 yaşındaki Jack Sweeney, hafta sonu oluşturduğu yeni bir Twitter hesabında, en az 21 Rus milyarder ve iş insanın özel jetlerini uçuş bilgilerini paylaştı. Sweeney kısa sürede yaklaşık 162 bin takipçi topladı.
Sweeney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ait uçak ve jetlerin uçuş yollarını da takip etmeye başladı.
Sweeney'in oluşturduğu yeni hesabına göre Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Roman Abramovich'in özel jetleri ve helikopterleri, Pazartesi gününden itibaren Moskova, Bakü, Saint Kitts ve Nevis ve Dubai gibi çeşitli destinasyonlarda iniş ve kalkış yaptı.
Sweeney, uçuş hareketlerini takip etmenin yanı sıra yakıt kullanımı ve maliyet gibi diğer önlemleri de takip ediyor.
Sweeney tarafından takip edilen diğer oligarklar arasında çelik şirketi patronu Alexander Abramov da var. Sweeney'nin takibine göre, Abramov'un jetleri ve helikopterleri Londra, Seyşeller, Antigua ve Barbuda ve Abu Dabi dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanına hareket ediyor.
19 yaşındaki Central Florida Üniversitesi öğrencisi NBC'ye verdiği demeçte, "Bu çılgıncaydı. Sadece bazı insanların bununla ilgileneceğini düşündüm. Her türden insanın ilgileneceğini düşünmemiştim." dedi.
Bilgi Teknolojisi okuyan Sweeney, "Bundan önce, böyle etkili oligarkların olduğunu bile bilmiyordum. Anlayabildiğim kadarıyla makul miktarda güce sahipler." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!