Beycan Üçkardeş'in haberine göre Mersin'de son bir hafta içinde sahte alkol içtiği ifade edilen 5 kişinin yaşamını yitirdiği, hayati tehlikesi bulunan 8 kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı. Polisin başlattığı operasyonda yakalanan 4 zanlıdan 3’ü ise tutuklandı.
8 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİDE
Mersin’in çeşitli mahallelerinde son bir hafta içinde sahte alkol tükettiği belirlenen ve bu nedenle hastanelerde tedavi altında bulunan M.B., H.S., İ.U., S.A. ve E.D. yaşamlarını yitirdi.
5 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü sahte içki sonrası polis ekipleri harekete geçti.
METANOL ORANI YÜKSEK SAHTE İÇKİ
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir büfeye baskın yaptı. Operasyonda ele geçirilen 19 adet yarım litrelik şişedeki sıvının, metanol oranı yüksek sahte içki olduğu tespit edildi.
DEPODA 260 LİTRE ETİL ALKOL BULUNDU
Emniyet güçlerince kapatılan büfenin işletmecileri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, içkileri M.F. isimli kişiden temin ettiklerini söyledi. M.F.’nin merkez Mezitli ilçesindeki depo haline getirdiği evine giden ekipler, burada ise 52 bidonda toplam 260 litre etil alkol ile çok sayıda boş şişe ve etiket ele geçirdi.
4 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
M.F. ile yanında bulunan ismi açıklanmayan bir şüpheli daha gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan polis ekipleri büfeden içki satın aldığı belirlenen 8 vatandaşa da ulaşıp 19 litre sahte içkiye el koydu. Kırıkkale'de 7, İzmir'de 16 can kaybına Mersin'de yaşanan ölümlerin eklenmesiyle birlikte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi.
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