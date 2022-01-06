Üç çocuk annesiydi! Motosiklete binmişti!

İHA

Gaziantep'te, 3 Ocak 2022 Pazartesi günü İslahiye ilçesinde yürek yakan bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, İslahiye ilçesinden Hatay istikametine seyir eden Hüseyin Akar (45) idaresindeki motosiklete arkasından gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yoldan çıkarak devrildi.

ANNE, BABA VE ÇOCUK YARALANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre meydana gelen kaza sonucu motosiklet sürücüsü Hüseyin Akar ile arkasında bulunan eşi Özlem Akar (42) ve kızı Nisa Akar (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Durumu ağır olan yaralılardan 3 çocuk annesi Özlem Akar, Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede üç gün boyunca yaşam savaşı veren talihsiz kadın, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonucu yaralanan Hüseyin Akar ve kızı Nisa Akar'ın durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Motosiklete çarparak olay yerinden kaçan ve Özlem Akar'ın ölümüne neden olan tır sürücüsü ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.