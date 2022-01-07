Üç çocuk annesiydi! Kocası odaya kilitledi! Vahşet!

İHA

Gaziantep'te, sabah erken saatlerde Şahinbey ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, Nurcan (40) ve Nurettin (45) K. çifti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

EŞİYLE KENDİSİNİ ODAYA KİLİTLEDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Nurettin K., mutfaktan bıçak aldıktan sonra eşini ve kendisini bir odaya kilitledi.

11 YERİNDEN BIÇAKLADI

Zanlı daha sonra elindeki bıçakla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 11 defa bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan üç çocuk annesi Nurcan K., sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücuduna 11 bıçak darbesi alarak ağır yaralandıktan sonra hastanede ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİYDİ

Hayatını kaybeden üç çocuk annesi kadının cansız bedeni hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Olay sonrası yakalanan katil zanlısı Nurettin K., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki zanlının sorgu işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.