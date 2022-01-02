Twitter, ABD'li vekilin hesabını askıya aldı

AA

Twitter'dan yapılan açıklamada, Greene'nin "@mtgreenee" adlı kişisel hesabının, Kovid-19 hakkında sürekli yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle temelli askıya alındığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Georgia eyaletinden Cumhuriyetçi Milletvekili Greene'nin "@RepMTG" adlı resmi Twitter hesabına ise hala erişimi bulunuyor.

Greene, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, sık sık Kovid-19 hakkında dezenformasyon yaymak, aşı ve maske karşıtı olmakla eleştiriliyordu.

Marjorie Taylor Greene'nin Twitter hesabı daha önce de sosyal medya platformunun politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle birkaç kez geçici olarak askıya alınmıştı.