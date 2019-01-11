3000 TL'ye kadar TV alımında taksit sınırı 9'a çıktı. Halen TV satışlarında kredi kartına 3 taksit uygulanıyordu. Yerli üreticiler taksit sayısının 6'ya çıkarılmasını talep etmişti.



BDDK'dan yapılan açıklamada, "Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır." denildi