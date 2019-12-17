Son dakika haberine göre Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0'ın rövanşında Tuzlaspor'u 4-0 mağlup edip toplamda 4-2'lik skorla bir üst tura yükselirken mücadele sonrasında istenmeyen olaylar yaşandı.

İki takım oyuncuları soyunma odasına ilerlerken bir anda kavga çıktı. Tuzlaspor kalecisi Bayram, Galatasaray'da Emre Mor ve Jimmy Durmaz arasında tartışmanın olduğu öğrenildi. Diğer yandan ilk maç sonrasındaki paylaşımları gündeme oturan Gökhan Çıra ile Muslera arasında da tartışma yaşandığı belirtildi. Muslera ile Gökhan Çıra'nın yumruklaştığı iddia edildi.

Tuzlasporlu oyuncular taraftarlarla da tartışırken mücadelede görev yapan polisler,, güvenlik koridoru oluşturdu ve futbolcular soyunma odasına doğru gitti.