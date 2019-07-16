Tuzla ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 02.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın sürücüsü Tunç Fırat Kaya, kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak bir iş yerine ait bahçe duvarına çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü Kaya, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kaya, Tuzla Devlet Hastanesi'ne getirildi. İHA'nın haberine göre; tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 26 yaşındaki Kaya'nın ailesi hastanede sinir krizi geçirdi.

METRELERCE FREN İZİ

Yaşamını yitiren sürücü Kaya'nın kaldırıma çıkmadan önce yolda metrelerce fren yaptığı ancak aracın kontrolünü sağlayamadığı gözden kaçmadı. Olay yerine Pendik itfaiyesine bağlı kurtarıcı ekibi kısa sürede ulaşırken trafik polisleri de kazayla ilgili yol üzerinde çalışma yaptı.