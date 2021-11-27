Tuzla'da gemide yangın çıktı!

İstanbul'da, Tuzla tersanesinde bir gemide yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (Ayrıntılar geliyor)

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