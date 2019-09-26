İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Tuzla'da Organize Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatısında yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

AA'da yer alan habere göre haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (Ayrıntılar geliyor)