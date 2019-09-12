12 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde dün Türkiye genelinde eş zamanlı “Duman 7 Operasyonu” gerçekleştirildi.
Sigara, puro, sigarillo, kıyılmış/pipo/nargile tütün mamül, satışı yapan tekel bayi, tobacco shop, tütüncü, bakkal, büfe vb. ile nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik gerçekleştirilen operasyona 20 bin 261 güvenlik gücü katıldı.
19 bin 273 iş yerinin arandığı ve denetim yapıldığı operasyonda; 126 kişi gözaltına alındı ve 371 aranan şüpheli yakalandı.
50 BİN 219 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon kapsamında iş yerlerinde yapılan aramalarda; 50 bin 219 paket kaçak sigara, 1 milyon 147 bin 973 adet içi doldurularak sigara haline getirilen makaron, 3 milyon 202 bin 257 adet boş makaron, 10 bin 971 kg sarmalık kıyılmış tütün, bin 410 kg nargile/pipo tütünü, 2 bin 447 adet kaçak puro/sigarillo, bin 167 adet kaçak elektronik sigara ve likiti, 644 adet mükerrer bandrol, 98 adet sahte bandrol, bin 608 adet makaron doldurmaya yarayan makine ele geçirildi.
519 şişe ve 454 litre kaçak/sahte alkollü içki, 8 adet ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 56 adet fişek, 151 kg kaçak çay ve 3 bin 20 adet cinsel içerikli hap, 345 gram esrar, 29 kök hint keneviri ve 2 gram metanfetamin ele geçirildiği operasyonda; 174 adet işyerinin tütün mamulleri satış izin belgesinin olmadığı ve 3 adet iş yerinin de vergi levhasının bulunmadığı tespit edildi.
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