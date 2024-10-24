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        Haberler Gündem Güvenlik TUSAŞ tesislerinde anma töreni

        "Karanlık güçlerin niyetlerini iyi biliyoruz"

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA Expo fuarında bulunan TUSAŞ standını ziyaret etti. Bakan Güler burada yaptığı açıklamada, "TUSAŞ tesislerimize alçakça ve şerefsizce bir saldırı düzenlendi. Bu saldırıyı lanetliyor ve şehitlerimize rahmet diliyorum. Evlatlarımızın intikamını almak için kararlılığımız tam. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Maşa olan terör örgütlerinin gayelerini iyi biliyoruz. Unutulmasın ki Türkiye asla hiçbir tehdide boyun eğmemiş ve eğmeyecektir" ifadelerini kullandı. Bakan Güler konuşmasında ayrıca, "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında da bulundu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 24.10.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.10.2024 - 11:59
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        "Karanlık güçlerin niyetlerini iyi biliyoruz"
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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA Expo fuarında bulunan TUSAŞ standını ziyaret etti.

        DHA'nın haberine göre ziyarette açıklamalar yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu alçak terör saldırısı tam bağımsızlık yolundaki yürüyüşümüzü hedef aldı. Hain teröristler ve arkasındakiler asla hedeflerine ulaşamayacaklar. Bizi durduramayacaklar, azmimizi kıramayacaklar" dedi.

        "TÜRKİYE HİÇBİR TEHDİDE BOYUN EĞMEDİ, EĞMEYECEK"

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası; tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi, yerli ve milli sanayimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye, asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.

        Bakan Güler konuşmasında ayrıca, "29'u Irak, 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasında da bulundu.

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