İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez İlçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi. Bakanlık açıklamasına göre, bugün de Bitlis-Merkez ilçe Yenice Köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit J.Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu" kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.