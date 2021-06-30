"Mustafa Kemal Atatürk 2021" tatbikatı sürüyor

AA

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan'da düzenlediği ortak askeri tatbikat sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, temel amacı, iki ülke ordularının muharebe harekatları sırasında etkileşimini, komutanların karar verme ve yönetim becerilerini geliştirmek olan tatbikatta çeşitli görevler icra edildi.

"Mustafa Kemal Atatürk 2021" ismi verilen tatbikatta, 600 asker, yaklaşık 40 tank ve zırhlı araç, 20'ye yakın top, 7 savaş ve personel helikopteri ile 50 araç yer alıyor.

İnsansız hava araçlarının da kullanıldığı tatbikat bugün sona erecek.