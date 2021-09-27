Türkiye Ulusal Ajansı'ndan Erasmus açıklaması

AA

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’ndan Erasmus+ yükseköğretim programları öğrenim hareketlilikleri hibe tutarlarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Erasmus+ Programı"nın 7 yıllık dönemler şeklinde icra edildiği, 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni program döneminde, Avrupa Birliği içindeki bütçe müzakerelerinin uzaması ve Kovid-19 salgının da etkisiyle önceki dönemlerden farklı olarak, 2021-2027 Erasmus+ Program Tüzüğü’nün AB tarafından 6 ay gecikmeli olarak ancak Haziran 2021 tarihinde onaylanabildiği ifade edildi.

Türkiye’nin AB'ye aday ve Erasmus+ programına da katılımcı ülke olması nedeniyle, 7 yıllık dönemin toplam ve yıllık bütçelerini belirleyecek Katılım Anlaşması müzakerelerinin, diğer katılımcı ülkelerde olduğu gibi ancak Program Tüzüğü'nün AB tarafından onaylanmasının akabinde başlayabildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreç olağan şekilde devam etmekte olup 2021-2022 Akademik Yılında Erasmus+ Yükseköğretim Hareketliliği için seçilmiş olan öğrencilerimizin güz dönemi öğrenim imkanından mahrum kalmamaları amacıyla, tüm yükseköğretim kurumlarımıza, söz konusu Katılım Anlaşması'nın imzalanması beklenmeksizin, ön görülen şartlı bir asgari bütçe rakamı 8 Eylül 2021 tarihinde bildirilmiştir. Üniversitelerimizin bu geçiş döneminde mevcut geçici kaynakla en fazla öğrenciye mümkün olan en fazla Erasmus imkanını sağlamaya çalıştıkları görülmektedir."

Açıklamada ayrıca, ilgili üniversitelerin ve öğrencilerin bu hususları ve koşulları bildiği, Türkiye Ulusal Ajansı'nın, tüm öğrencilerin menfaatine olacak yönde müzakere çalışmalarını sürdürerek yükseköğretim kurumlarına süreç hakkında düzenli olarak bilgi verdiği aktarıldı.