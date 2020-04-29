AA

Milli Savunma Bakanlığı, ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü’ne ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “COVID19 ile mücadele kapsamında ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne ulaştı” ifadelerine yer verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Uçağımızı ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Avrasyadan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi Philip Reeker, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hv.Plt.Tuğg. Mathew Isler, Büyükelçimiz Sayın Serdar Kılıç ve Askeri Ataşemiz Hv.Plt.Tuğ. Kadircan Kottaş karşıladı." dendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "55 ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdik." diyen Erdoğan, "Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.