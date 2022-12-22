Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu

Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin tamamı parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Sabah ve akşam saatlerinde sis beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor

Giriş: 22.12.2022 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu
Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 9°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı
Akşener'den İmamoğlu davası mesajı
Akşener'den İmamoğlu davası mesajı
DEAŞ'ın sözde sahil taburu komutanı yakalandı!
DEAŞ'ın sözde sahil taburu komutanı yakalandı!
Babacan
Babacan "Gençlik Eylem Planı"nı açıkladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.