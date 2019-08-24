24 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Varan (43) tarafından çocuğunun gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut'un (38),ölmeden önce olay yerinde çekilen son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüde Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" feryadı ile o an yanında bulunan 10 yaşındaki kızı F.B.B.'nin "Anne lütfen ölme" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Olayla ilgili her kesimden tepki yağdı. Fedai Varan hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Türkiye Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetine kilitlendi. Katil koca Fedai Varan, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Varan ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut, "Seni polise şikayet edeceğim" diyerek taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Varan tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Varan, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.
"HAYVAN KESTİM"
Cinayetin ardından dükkandan çıkan Fedai Varan, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre ise cinayetin ardından Emine Bulut'un babasını arayan zanlı, "Siz benden bir kız aldınız, ben de sizden kızınızı aldım" dedi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Emine Bulut cinayeti iddianamesini hazırladı. Katil koca Fedai Varan hakkında canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
EMİNE BULUT’UN KARDEŞİ: HAKKI İDAM
Emine Bulut'un (38) kardeşi Kazım Bulut, "Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam" dedi.
Bulut şunları söyledi:
"Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denilmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam. Bu adam ne ceza alırsa alsın yarın bir gün bir af çıkar, bu adam dışarıda. Yine tekrar içimizde olacaklar. Çocuğunu ne zaman isterse görüyordu, ama senede toplasan beş defa ancak görüyordu. Çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'baba' demedi zaten. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Devlet büyüklerimizden tek isteğim, idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin."
HUKUKÇULARDAN DEĞERLENDİRME
Hukukçular, Emine Bulut cinayetini Habertürk TV ekranlarında değerlendirdi. Avukat Eray Karınca, "Esnafın konuşmaması yadırganacak bir durum. Oradaki yargısı, bakanlığı, halk, esnaf o bıçağın sapından tutmuş durumdayız" derken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de "Bütün meselemiz burada başlıyor. Biz yıllardır, olayın sonrasını konuşacağız. Bunların yerine önlemeyi konuşalım" dedi. Avukat Rezan Epözdemir ise "Türkiye'nin temel meselesi kimyasal hadım değil, zihinsel hadımdır" dedi.
DİDEM ARSLAN YILMAZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kırıkkale'de Emine Bulut çocuğunun gözleri önünde öldürüldü. Habertürk spikeri Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı. Yılmaz "31 gün içinde 31 kadın, 31 can, 31 anne, 31 kardeş hayatını kaybetti. Lütfen yeter artık" dedi.
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