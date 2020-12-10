Türkiye, Covid-19 salgını sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan milletlerarası andlaşmaya göre, 5 milyon doları aşmayacak şekildeki hibe

nitelikli katkı tek dilim halinde ödenecek.

Aynı gazetede, KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası andlaşmalar da yayımlandı.