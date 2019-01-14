Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye ilişkin küstah tehditine sert tepki gösterdi.

Trump'ın skandal, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" sözlerine yanıt veren Kalın, twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Teröristler sizin müttefikiniz olamaz. Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Türkiye, ABD'den iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı onurlandırmasını ve bu durumun teröristlerin propagandasıyla gölgelenmesini istememektedir. DAEŞ, PKK, PYD ve YPG arasında hiç bir fark yoktur. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz."