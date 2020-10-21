3 NAVTEX birden!

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Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Türkiye Semadirek ve Limni Adaları ile Bozbaba Adası'nın 1923'te imzalanan Lozan Anlaşmasına karşı silahlandırılması nedeniyle NAVTEX ilan etti. Doğu Akdeniz'de ise doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle bir NAVTEX ilan edildi.

EGE ADALARI SİLAHLANDIRILIYOR

Yapılan açıklamada, Semadirek ve Limni adalarında 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlal edildiği vurgulanırken, 21 Ekim'e kadar NAVTEX'in süreceği bildirildi.

Diğer açıklamada ise yine 1923 Lozan Barış Anlaşmasına vurgu yapılarak Bozbaba Adası'nda da gayri askeri statünün ihlal edildiği, ilan edilen NAVTEX'in de 23 Ekim'e kadar geçerli olacağı açıklandı.

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ NAVTEX

Yapılan açıklamada, 20 Ekim tarihinden 27 Ekime kadar belirlenen istasyonlarda geçerli olduğu belirtildi.