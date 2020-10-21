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Son dakika! Türkiye'den Ege'de 2, Akdeniz'de 1 yeni NAVTEX ilanı

Türkiye, Ege'de 2, Doğu Akdeniz'de de 1 olmak üzere 3 NAVTEX ilan etti. Ege Denizi'nde ilan edilen NAVTEX'te Yunan adalarının 1923'te imzalanan Lozan Anlaşmasına aykırı şekilde silahlandırıldığı vurgusu yapıldı

21.10.2020 - 07:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika NAVTEX ilanı! Türkiye duyurdu! Ege'de 2, Akdeniz'de 1 yeni NAVTEX - Haberler
3 NAVTEX birden!
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Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan (SHOD) yapılan açıklamada, Türkiye Semadirek ve Limni Adaları ile Bozbaba Adası'nın 1923'te imzalanan Lozan Anlaşmasına karşı silahlandırılması nedeniyle NAVTEX ilan etti. Doğu Akdeniz'de ise doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle bir NAVTEX ilan edildi.

EGE ADALARI SİLAHLANDIRILIYOR

Yapılan açıklamada, Semadirek ve Limni adalarında 1923'te imzalanan Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statünün ihlal edildiği vurgulanırken, 21 Ekim'e kadar NAVTEX'in süreceği bildirildi.

Diğer açıklamada ise yine 1923 Lozan Barış Anlaşmasına vurgu yapılarak Bozbaba Adası'nda da gayri askeri statünün ihlal edildiği, ilan edilen NAVTEX'in de 23 Ekim'e kadar geçerli olacağı açıklandı.

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ NAVTEX

Yapılan açıklamada, 20 Ekim tarihinden 27 Ekime kadar belirlenen istasyonlarda geçerli olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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  • Atilla Tac_101558442812007062020-10-21 07:40:23Bu açıklama resmi kayıtlar açısından bir şey ifade ediyor mu? Bu fiili ihlal durumunu BM, Avrupa birliği ve Nato’da da kayıtlara geçiriyor muyuz?
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