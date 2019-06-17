17 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Başbakanı Çipras'a Doğu Akdeniz tepkisi geldi. "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, AB üyeliklerini suistimal ediyor. Bizim tarafımızdan en üst düzeyde verilen mesajlar gayet açık. Bu konudaki kararlı duruşumuzu muhafaza ediyoruz" açıklamasında bulunuldu.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye'nin Kıbrıs Adası açıklarındaki doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, Avrupa Birliği'nden (AB) yaptırım talebinde bulunacaklarını söyledi.
Başbakanlık binasında olağanüstü gerçekleştirilen Dışişleri ve Savunma Konseyi Toplantısı'na Çipras, ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanlarının yanı sıra Genel Kurmay Başkanı da katıldı.
Toplantının ardından basın açıklaması yapan Çipras, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Çipras, "AB Zirvesi öncesinde hazırlanmak üzere fikir birliğine vardık. Böylece, (Güney) Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde (MEB) eğer bir sondaj çalışmasının gerçekleştiği teyit edilirse, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması dahil doğru kararların alınması sağlansın." ifadelerini kullandı.
Çipras, Yunanistan ve Rum tarafının, AB'nin desteğiyle güçlü bir konumda olduğunu savunarak, "Yunanistan veya Rum kesiminin egemenlik haklarının çiğnenmesi halinde bunun sonuçlarının olacağı" tehdidinde bulundu.
ERDOĞAN: AVUCUNUZU YALARSINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih gemisi çalışanları hakkında Rum Yönetimi'nin çıkardığı tutuklama talebine tepki göstermiş, "Talimat vermişler tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli. Avucunuzu yalarsınız" demişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye'nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmanı geçerli olmadığını belirterek "Akdeniz'de biz de varız" dedi.
ANKARA'DA YUNAN HEYETİ İLE KRİTİK TOPLANTI
Tüm bu karşılıklı restleşmeler gerçekleşirken Ankara'da dikkat çeken bir toplantı açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Ege'de tansiyonun düşürülmesi ve güven arttırıcı adımların belirlenmesi amacıyla Yunan heyetiyle ikinci toplantının 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu. İlk toplantı 21-25 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilmişti.
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