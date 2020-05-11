Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 55 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3841'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 139 bin 771'e yükseldi.

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