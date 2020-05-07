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Türkiye'de son 24 saatte 1977 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 57 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 133 bin 721, can kaybının 3 bin 641'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 395 test yapıldı. Bu kapsamda 1977 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 hasta vefat etti, 4 bin 782 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 1 milyon 265 bin 119, toplam vaka sayısı 133 bin 721, toplam vefat sayısı 3 bin 641, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1260, toplam entübe hasta sayısı 665, toplam iyileşen hasta sayısı 82 bin 984 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil." ifadelerini kullandı.