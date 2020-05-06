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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 64 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 131 bin 774, can kaybının 3 bin 584'e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 4 bin 917 hasta ise iyileşti.

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Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724, toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı 3 bin 584, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1278, toplam entübe hasta sayısı 669, toplam iyileşen hasta sayısı 78 bin 202 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." ifadelerini kullandı.