Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Bloomberg'e değerlendirmelerde bulundu.
Koronavirüs salgınında 2. dalga gelmezse 2021'de Türkiye'nin yüzde 5'in oldukça üzerinde büyüyeceğini belirten Bakan Albayrak "Tüm öncü göstergeler Türkiye açısından en kötünün geride kaldığını gösteriyor" dedi. Bakan Albayrak bu yılın ikinci yarısında 'V' şeklinde toparlanma beklediğini sözlerine ekledi.
'KUR ATAKLARI YÜZÜNDEN POTANSİYELİNİN ALTINDA BÜYÜDÜ'
Türkiye'nin krizlere karşı oldukça dayanıklı olduğunu belirten Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye genç ve eğitimli nüfusu, dinamik ve girişimci iş insanları, modern üretim ve lojistik altyapısı ile stratejik coğrafi lokasyonu sayesinde yüzde 5 ekonomik büyümeye kolayca erişebilir. Bu yönden birçok gelişen ülkeyle pozitif ayrışıyor. Son 2 yılda ekonomimiz kur atakları, son olarak ise koronavirüs yüzünden potansiyelinin altında büyüdü. Birçok firma sabit sermaye yatırımlarını ve kapasite artırıcı projeleri erteledi. Hanehalkı da önemli harcamaları erteledi. Ertelenen talep ve harcamaların etkisiyle koronavirüste yeni bir dalga olmazsa 2021'de yüzde 5'in oldukça üzerinde bir büyüme oranına ulaşacağımızı düşünüyorum."
'EN AZ KÜÇÜLEN ÜLKLERDEN BİRİYİZ'
Türkiye'nin koronavirüs sebebiyle turizmden kaybettiği geliri nasıl telafi edeceği sorulan Bakan Albayrak şu cevabı verdi:
"Türk Lirası'nın rekabetçi seviyesi ve ihracat ile turizm gelirlerini artırmak için oluşturduğumuz yeni ekonomik modelimiz büyümeyi destekleyecek ve sabit sermaye yatırımları, net ihracat ve turizm kanallarıyla büyümeyi destekleyip daha sürdürülebilir hale getirecek. Dengeleme dönemindeki başarılar Türkiye'nin ilk çeyrekte yüzde 4.4 büyümesini sağladı. İkinci çeyrekte, pandeminin küresel ekonomiyi olumsuz etkilediği bir dönemde, ekonomimiz beklentilerin altında bir şekilde yüzde 9.9 küçüldü. Bu dönemde Türkiye G20, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri arasında en az küçülen ülkeler arasında yer aldı."
Cari dengeyi rekabetçi kur politikasıyla sağlayacaklarını vurgulayan Bakan Albayrak "TCMB gerekli adımları eşgüdümle atmayı sürdürecek. Likidite adımları enflasyonu düşürmede etkili olacak" ifadelerini kullandı.
Devamı gelecek...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!