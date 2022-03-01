Türk vatandaşlarını taşıyan tren Romanya sınırında

Ukrayna'nın başkenti Kiev'den, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni öğle saatlerinde yola çıktı.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin duyurusu doğrultusunda, tahsis edilen trenle tahliye edilen yaklaşık 1000 kişi Romanya üzerinden Türkiye'ye dönecek.

Kiev'den yola çıkan Türk vatandaşlarını taşıyan tahliye treni, Romanya sınırındaki Çernivtsi şehrine ulaştı.