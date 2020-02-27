Türk Rus heyetlerinin Ankara'daki İdlib müzakereleri sona erdi. Rus heyet Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrıldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. "Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum tüm boyutlarıyla ele alındı" denilen açıklamada, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile RF Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi S. Verşinin, RF Devlet Başkanı’nın Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi A. Lavrentiev, RF askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan heyetler arasında görüşmeler yapıldı. Heyetler arası görüşmelerde İdlip’teki durum tüm boyutlarıyla ele alındı. Tarafımızdan bir an evvel ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Bu amaçla sahada atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Soçi Anlaşması’nın tam olarak uygulanmasına atfedilen önem tarafımızca kayda geçirildi. İnsani durumun felaket halini almasının ve olası bir kitlesel göçün engellenmesi lazım geldiği vurgulandı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılar geliyor...