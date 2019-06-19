SON DAKİKA!

Türk-İş yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 yılı ücretlerine yapılacak artışlara ilişkin teklifini belirledi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesine dair taleplerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a sundu. Türk-İş, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, iki, üç ve dördüncü altı aylar enflasyon+3 puan refah payı talep etti.

ÇERÇEVE PROTOKOL TEMMUZ AYINDA İMZALANACAK

Görüşmelerin ardından temmuz ayında imzalanacak çerçeve protokol ile kesin zam oranı belirlenecek. 2017-2018 yıllarını kapsayan önceki toplu iş sözleşmesinde, ilk yıl birinci altı ay yüzde 7.5, ikinci altı ay yüzde 5, ikinci yıl ise 6'şar aylık dönemler halinde yüzde 3.5 oranında ücret artışı yapılmıştı. Enflasyonun 6'şar aylık dönemlerdeki ücret artışını aşması halinde de enflasyon farkı yansıtılmıştı.