Türk gemilerinin güvenlik seviyesine güncelleme

AA

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Karadeniz'deki güncel gelişmeler dikkate alınarak Azak Denizi limanları ile Ukrayna ve Rusya Federasyonu’nun Karadeniz limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerin ISPS Kod Güvenlik Seviyesi 2'ye çıkarılmıştır."