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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Loannis Lego hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 300'üncü maddesine muhalefet (Türk Bayrağını Alenen Aşağılama) suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Brüksel'de gerçekleşen, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'ndaki "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında Avrupa Parlamentosu Üyesi ve Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'un "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk Bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" şeklinde açıklama yaparak Türk bayrağını yırtması büyük tepki çekti. Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söyledi.

TEPKİ YAĞDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin" ifadelerini kullanırken Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiiriyle ırkçı provokasyonu kınadı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Herkes kendine yakışanı yapar" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Tarihi bayrak yırtma densizliğiyle silemezsiniz" diyerek tepki gösterirken İYİ Parti lideri Akşener, "Bunun alçaklık olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez ise "Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok" diyerek Yunan vekile tepki gösterdi