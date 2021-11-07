Turistin cüzdanını böyle çaldı!

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçen perşembe akşamı Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) üzerinde durumundan şüphelenilen yabancı uyruklu bir kişiyi takibe aldı. Polis tarafından adım adım izlendiğinden habersiz olan şüpheli, bölgede bulunan bir alışveriş merkezine girdi. Şüphelinin peşindeki sivil polisler de AVM'ye girerek zanlının her hareketini izledi.

Yabancı şahsın bir giyim mağazasında müşteri olarak bulunan 25 yaşındaki Ganalı B.N.'nin sırtındaki çantadan içinde 100 Euro, 12 bin 731 dolar ve 865 TL para bulunan cüzdanı çaldığını tespit eden sivil polisler, iki adım arkasından takip ettikleri şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

CÜZDAN GANALI TURİSTE TESLİM EDİLDİ

Yapılan araştırmalarda Gana uyruklu B.N.'nin çantasındaki cüzdanı çalan kişinin, Cezayir uyruklu F.M. (31) olduğu belirlendi. Cezayirli hırsız suçüstü yakalanırken, çaldığı cüzdan içerisindeki paralar ile birlikte Ganalı B.N.'ye teslim edildi. Cezayirli F.M. ifadesi alınmak üzere Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

5 AYRI SUÇTAN ARANIYORMUŞ

Detaylı soruşturmada zanlının, 2021 yılı içerisinde Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinde farklı tarihlerde yaşanan 5 ayrı 'yankesicilik' ve 'açıktan hırsızlık' olaylarının da faili olarak arandığı ortaya çıktı. Zanlı, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün sevk edildiği mahkemece 'Yankesicilik' ve 'Açıktan Hırsızlık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.