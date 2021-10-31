Turist taşıyan midibüs devrildi: Yaralılar var

Antalya'nın Serik ilçesinde, Ufuk Aktaş'ın kullandığı 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından karşı yola geçerek devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 Rus turist, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı 2 çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın, 15 turistin Antalya Havalimanı'na transferi sırasında meydana geldiği öğrenildi.