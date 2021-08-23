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Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre, 2021 yılı Temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367,45 artış kaydedildi. Bununla birlikte, pandemi öncesindeki 2019 yılına göre yabancı turist sayısı yüzde 34 düşüş gösterdi.





Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367,45 oranında bir artış göstererek 4 milyon 360 bin 952 kişi oldu.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış göstererek 10 milyon 88 bin 603 oldu.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2019 2020 2021* 2020/2019 2021/2020 OCAK 1 539 496 1 787 435 509 787 16,11 -71,48 ŞUBAT 1 670 238 1 733 112 537 976 3,76 -68,96 MART 2 232 358 718 097 905 323 -67,83 26,07 NİSAN 3 293 176 24 238 790 687 -99,26 3162,18 MAYIS 4 022 254 29 829 936 282 -99,26 3038,83 HAZİRAN 5 318 984 214 768 2 047 596 -95,96 853,40 TEMMUZ 6 617 380 932 927 4 360 952 -85,90 367,45 AĞUSTOS 6 307 508 1 814 701 -71,23 EYLÜL 5 426 818 2 203 482 -59,40 EKİM 4 291 574 1 742 303 -59,40 KASIM 2 190 622 833 991 -61,93 ARALIK 2 147 878 699 330 -67,44 TOPLAM 45 058 286 12 734 213 -71,74 7 AYLIK TOPLAM 24 693 886 5 440 406 10 088 603 -77,97 85,44

2021 yılı Temmuz Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Fed. yüzde 18,52 (807 bin 753) ile birinci, Almanya yüzde 17,07 (744 bin 372) ile ikinci, Ukrayna yüzde 7,91 (344 bin 999) ile üçüncü sırada yer aldı. Ukrayna 'yı sırasıyla Fransa ve Hollanda izledi.





