Tur otobüsü faciasında şoföre tutuklama!

İHA

Konya'daki tur otobüsü faciasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförlerinden biri tutuklandı.

Feci kaza, geçen cumartesi günü saat 06.50 sıralarında Konya-Aksaray Karayolunun 50. kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan M.Ç. (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı tur otobüsü, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 41 KİŞİ YARALANDI

Kazada, Büşra Nur Kaçan, Yasemin Özkan, Nazan Uysal, Mehmet Alçık, Aslıhan Akdoğan ve Mustafa Karakan hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 13 kişinin tedavisi devam ederken, diğerleri taburcu edildi.

ŞOFÖRLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tur otobüsü kazasının devam eden soruşturmasıyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, kazada yaralanan, kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden ve olay sırasında otobüs şoförü olan şüpheli M.Ç. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmış olup şüpheli taburcu olduktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir. Otobüsün diğer şoförü olan şüpheli H.B. 20 Şubat 2022 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma( suçundan tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmiş olup, H.B. konumuna uygun Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir."