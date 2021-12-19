Alınan bilgiye göre, Kapadokya'dan Amasya'ya giden 52 ABJ 427 plakalı tur otobüsü, Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde, kontrolden çıkarak devrildi.

AA'nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor.