Tunus İçişleri Bakanlığı'na baltalı saldırı!

AA

Tunus özel ulusal radyosu Mosaique FM, konuyla ilgili, kaynaklarını açıklamadığı bir haber yayınladı.

Bakanlık binası yakınlarındaki emniyet güçlerinin, binaya girmeye çalıştığı düşünülen ve elinde bıçak ile balta olan bir kişiyi bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdiği aktarılan haberde, söz konusu kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.