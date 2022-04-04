Tüneli kapatan sürücülere ve yayaya ceza yağdı!

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım platformlarında bir tünel içerisindeki yolu kapatarak araçlarından inen kişilerin trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri ve trafik akışına engel oldukları anlara ait görüntülerin yayınlanmasının ardından çalışma başlattı.

AA'da yer alan habere göre görüntülerin, Kağıthane'deki Sütlüce Tüneli içerisinde 31 Mart'ta kaydedildiğini belirleyen ekipler, yolu kapatarak araçlarından inen sürücülerin M.S.E. ile İ.K, trafiğe engel olan yayanın da Y.A. olduğunu tespit etti.

Trafiği kapatan 2 sürücü ile yayaya, Karayolları Trafik Kanunu'nun 5 maddesini ihlalden toplam 1603 lira para cezası kesildi.