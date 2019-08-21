21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunceli Pülümür akşam saatlerinde meydana gelen depremle sallandı. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Pülümür ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremin, saat 16.50'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 13.73 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.
SON DEPREMLER - 21 AĞUSTOS
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.08.21 16:50:22 39.3667 40.0333 6.6 -.- 3.8 3.9 AGASENLIGI-PULUMUR (TUNCELI) 2019.08.21 16:41:46 38.0370 26.9577 4.4 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) 2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 13:37:51 38.7682 27.8230 7.0 -.- 1.6 -.- KUMKUYUCAK-SARUHANLI (MANISA) 2019.08.21 13:36:36 37.8462 29.6967 12.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 13:30:20 38.0688 26.9722 4.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 13:20:34 41.1043 44.0760 6.1 -.- 2.8 -.- AZERBAYCAN 2019.08.21 12:45:51 40.9885 24.1342 5.0 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN 2019.08.21 12:41:51 37.2797 31.8747 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) 2019.08.21 12:20:07 37.1752 34.7828 8.6 -.- 1.5 -.- SANDAL-TARSUS (MERSIN) 2019.08.21 12:12:12 39.3585 29.3263 0.0 -.- 1.3 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) 2019.08.21 11:47:50 37.2548 27.0860 26.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI 2019.08.21 11:40:15 37.8252 29.6722 8.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 11:30:20 39.5190 26.3597 3.1 -.- 1.6 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.08.21 11:23:03 40.3877 28.2395 4.4 -.- 2.8 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) 2019.08.21 11:17:06 40.3692 28.2423 5.8 -.- 2.4 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) 2019.08.21 11:12:30 40.3770 28.2437 3.1 -.- 3.0 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) 2019.08.21 10:17:47 39.2268 27.7085 3.4 -.- 1.8 -.- DENIS-SOMA (MANISA) 2019.08.21 10:11:17 38.0133 29.1118 5.0 -.- 1.1 -.- HAYTABEY-(DENIZLI) 2019.08.21 10:06:35 38.0137 26.9340 5.5 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 09:21:00 37.9483 42.7032 5.7 -.- 2.2 -.- KESKIN-PERVARI (SIIRT) 2019.08.21 09:19:13 38.6313 43.0410 5.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU 2019.08.21 08:54:11 39.8602 33.0528 5.0 -.- 2.3 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) 2019.08.21 08:33:31 38.9732 27.0825 2.0 -.- 2.0 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) 2019.08.21 07:56:28 38.8555 32.9635 5.0 -.- 2.3 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) 2019.08.21 07:06:44 37.8380 29.6985 5.7 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 05:52:33 39.9208 33.0790 5.3 -.- 2.3 -.- ELMADAG (ANKARA) 2019.08.21 03:45:36 38.0737 34.7692 5.0 -.- 1.7 -.- OVACIK-(NIGDE) 2019.08.21 03:21:19 37.9187 29.1375 5.6 -.- 1.5 -.- YENIKOY-(DENIZLI) 2019.08.21 03:09:48 37.8342 29.6867 5.0 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 02:38:09 38.5267 26.8228 11.8 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.08.21 02:36:07 40.7668 27.4035 12.7 -.- 3.1 3.0 UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 2019.08.21 02:06:15 40.1092 32.6935 5.0 -.- 2.7 -.- GUVENC-KAZAN (ANKARA) 2019.08.21 01:30:07 37.8033 29.6977 5.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) 2019.08.21 01:15:34 39.0488 27.6842 6.2 -.- 2.3 -.- BAKIR-KIRKAGAC (MANISA) 2019.08.21 00:41:28 38.8705 27.8787 9.8 -.- 1.6 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) 2019.08.21 00:29:59 38.8947 27.8690 6.9 -.- 2.7 -.- YENIDOGAN-AKHISAR (MANISA)
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