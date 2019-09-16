İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede iç güvenlik operasyonları devam ediyor.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada ise Tunceli merkez kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda 1 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Operasyon bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, el bombası, sırt çantası ve terörist kıyafeti ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

2 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ

İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi. 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı'nın (27),Tunceli'de düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası'nda görevli güvenlik güçlerine 12 Haziran günü düzenlenen 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer aldığı öğrenildi.

GÜNLERCE TAKİBE ALINDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı saldırıyı düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalarda, 2 askerin şehit edildiği saldırıda yer alan 'Botan' kod adlı İbrahim Tatlı ile bir grup teröristin Tunceli kırsalındaki Geyiksuyu ile Baylık köyü bölgesinde bulundukları tespit edildi. Bu sabah saatlerinde bölgede operasyon başlatan güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 'Botan' kod adlı terörist İbrahim Tatlı etkisiz hale getirilirken, kaçan diğer teröristlerin bulunması için bölgede başlatılan operasyon sürüyor.