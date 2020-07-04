Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL’ye kadar ödülle 'Gri liste’de yer alan Sefkan Mardin kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edildi.