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        Tülay Hatimoğulları: Müzakereye ve diyaloğa hazırız

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yeni anayasa konusunda "Herkesin 'benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapın diyor toplum bize. Evet bu bir ihtiyaçtır ama demokratik bir anayasayı sağlamak için öncelikle yapılması gereken yol temizliğidir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:35
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        Tülay Hatimoğulları: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "DEM Parti olarak biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız" dedi.

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

        Türkiye'nin kendi içindeki soruları kendisinin çözmesi gerektiğini vurgulayan Hatimoğulları, "Bu ülkeyi halklar arasındaki ayrım böler. Bizler diyoruz ki, Türkiye'de halkların bir arada ortak bir yaşam umudu var ve biz DEM Parti olarak Türkiye'de halkların eşit ve kardeşçe yaşaması için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        "MÜZAKERE VE DİYALOĞA AÇIĞIZ"

        Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin mesajlar da veren Hatimoğulları, hem iktidara hem muhalefete sorular yöneltirken anayasa için yapılması gereken 'yol temizliğinden' bahsetti:

        "AKP ve ortakları bu tablonun neresinde? Ana muhalefet partisinin bu sorunun çözümüne yönelik nasıl bir politikası var bunu kamuoyuna açıklamak zorundalar. DEM Parti olarak biz onurlu barış istiyoruz. Onurlu barışın tesis edilmesi için ödenecek her türlü bedeli ödemeye, müzakereye ve diyaloğa hazırız. Çözüme dair bir plan ve programın kamuoyuna açıklanması halinde barış konuşulabilir. Biz toplumsal barışı ezilenlerle, emekçilerle, kadınlarla sağlamak konusunda hazırız. Herkesin 'benim anayasam' diyeceği bir anayasayı yapın diyor toplum bize. Evet bu bir ihtiyaçtır ama demokratik bir anayasayı sağlamak için öncelikle yapılması gereken yol temizliğidir. Bunu yapmanın yolu bazı pratik adımlardan geçer. İktidarın Gezi ve Kobani sendromundan kurtulması gerekiyor."

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