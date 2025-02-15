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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tülay Hatimoğulları: 'Barış' demekten geri adım atmayacağız | Son dakika haberleri

        Tülay Hatimoğulları: 'Barış' demekten geri adım atmayacağız

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Biz 'barış' demekten ve barış için bedel ödemekten bir adım bile geri adım atmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:20
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        "Barış demekten geri adım atmayacağız"
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        DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

        Hatimoğulları, 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan Abdullah Zeydan'ın, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin, "Barış sürecinin konuşulduğu ve toplumun umutlandığı bir dönemde, bu diyalog sürecini darbelemeyi mi hedefliyorsunuz? Bunları, sarayın ve Erdoğan'ın çıkıp açıklaması gerekiyor. 31 Mart'ta, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Sayın Abdullah Zeydan'la ilgili, mazbatanın verilip verilmemesi üzerine tartışmalar yürüdü ve Van halkı tarihi bir direnişe imza attı. Bugün, yine 15 Şubat hedeflenerek, bu adımın atılmasının rövanşist bir tutum olduğunun da altını çizmek isterim. Bu bir komplodur, kumpastır. Bizler barış için şimdi değil, yıllar yılıdır bu topraklarda mücadele ediyoruz. Bizler, Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollarla çözülmesi için yıllardır bedel ödeyen bir siyasi partiyiz. Bizler, yıllar yılıdır 'barış' diyoruz. Onlar barışı sabote ededursunlar, iktidar ve Erdoğan, barışı sabote ededursun; biz 'barış' demekten ve barış için bedel ödemekten bir adım bile geri adım atmayacağız" ifadelerini kullandı.

        'DEMOKRASİDEN YANAYIZ'

        Tuncer Bakırhan da yapılan uygulamayı kabul etmediklerini belirterek, "Bizim mücadele geleneğimiz anti demokratik uygulamalara karşı bugüne kadar mücadele eden bir gelenektir. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gerçekten bir çözümden mi yanasınız, yoksa bunları da gerekçe yaparak halkların iradesini gasbetmeye mi çalışıyorsunuz? Mertçe cevabını verin. Biz 'Mertçe çözümden, barıştan, demokrasiden yanayız' diyoruz" dedi.

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