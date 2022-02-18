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TÜİK ve Merkez Bankası tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi şubat ayında düştü. Mevsim etkilerinden arındırılmış endeks bir önceki aya göre yüzde 2.8'lik düşüşle 71.2 değerine geriledi.

Ocak ayında endeks 73.2 seviyesindeydi. Alt endekslere bakıldığında mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksinde yüzde 1.6'lık düşüş olduğu görüldü. En sert gerileme ise yüzde 4.2 ile gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksinde görüldü.

100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMA İŞARET EDİYOR

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.