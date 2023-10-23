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TÜİK ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4.4 oranında artarak 74.6 oldu.

Tüketici güven endeksi ağustos ayında 69 ile 1 yılın en düşük seviyesine gerilemiş, eylül ayında ise 71.5'e yükselmişti.

Alt endeksler incelendiğinde en hızlı yükselişin yüzde 7.2 ile 'gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde' kaydedildiği görüldü. 'Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi' ise yüzde 0.5 ile en düşük artışı gösterdi.

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2023:

100'ÜN ALTI KÖTÜMSER DURUMU GÖSTERİYOR

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.