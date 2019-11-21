21 KASIM 2019
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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Tüketici güven endeksi 59,9 oldu

Son dakika! Tüketici güven endeksi kasım ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),kasım ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Tüketici güven endeksi kasımda geçen aya göre yüzde 5,2 artış göstererek 59,9'a ulaştı. Ekim ayında endeks 57 olarak açıklanmıştı

21.11.2019 - 10:02 | Güncelleme: İş-Yaşam
son dakika

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Ekim ayında 57 olan endeks, Kasım ayında 59,9 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım 2019

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79.3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ekim ayında 74,8 iken, Kasım ayında %6,1 oranında artarak 79,3 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78.5 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 73,4 iken, Kasım ayında %6,9 oranında artarak 78,5 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 58.8 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 56,8 iken Kasım ayında %3,6 oranında artarak 58,8 oldu.

TASARRUF İHTİMALİ ENDEKSİ 23 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Ekim ayında 22,8 iken, Kasım ayında %0,5 oranında artarak 23 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2019

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